Spoedartsen waarschuwen na eerste dode met elektrische step: “Een putje in de weg en je riskeert over het stuur van je step te vliegen”

Breuken, zware schaafwonden en hersentrauma’s hadden artsen al gezien bij valpartijen met elektrische steps. Maar nu is er ook een eerste dode gevallen. “Niet zo verwonderlijk. Een putje in de weg en je riskeert over de kop te gaan. Draag je dan geen helm, riskeer je zware hoofdtrauma’s”, zeggen spoedartsen.

Het eerste dodelijke ongeval met een elektrische step in ons land is een feit. Dat blijkt uit camerabeelden van op de Haachtsesteenweg in Haren bij Brussel. Vorige maand vonden voorbijgangers daar een 41-jarige man in kritieke toestand langs de kant van de weg. Een dag later bezweek hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het Brussels parket bevestigt nu dat de bewakingscamera’s tonen dat hij kort voordien een zware smak maakte met zijn elektrische step. Geen enkel ander voertuig of persoon was bij het ongeval betrokken. Maar de man viel en zijn hoofd raakte de stoeprand.

18 kilometer per uur

Hoeveel slachtoffers elektrische steps maken, is moeilijk te zeggen. Volgens Stef Willems van Vias zijn er nog geen officiële statistieken van het aantal ongevallen met het populaire vervoersmiddel. Dat komt omdat elektrische steps eigenlijk tot dezelfde categorie behoren als heel wat andere vervoersmiddelen met één of meer wielen.“Elektrische steps vallen onder gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Net zoals een monowheel of een hoverboard”, zegt Willems. “Daarvoor geldt een maximumsnelheid tot 18 kilometer per uur.”

En dat wil zeggen dat de elektrische steps onder dezelfde wegcode vallen als fietsers. “Een valhelm is bijgevolg niet verplicht”, zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. En dat vindt men bij de federale politie onverantwoord.

Eén putje al genoeg

Urgentiearts Kenneth Coenye van het Sint-Janziekenhuis in Brussel kan dat alleen maar bevestigen. “Begin dit jaar zagen we gemiddeld één gewonde per dag door een ongeval met elektrische steps. Intussen rijden er veel meer van die steps rond in Brussel en is het aantal ongevallen ook gestegen tot twee à drie slachtoffers per dag. Het gaat dan om schaafwonden, maar ook veel breuken. Aan de armen en benen meestal, al valt een bekkenbreuk ook al eens voor. Hoofdwonden zien we ook geregeld passeren.”

Collega’s in het UZ in Brussel maar ook in Antwerpse ziekenhuizen bevestigen het gevaar van zulke steps. “Ze rijden vaak te snel. Een putje in de weg is genoeg om te vallen en over je stuur te gaan. Wie dan geen helm draagt, riskeert zware hoofdtrauma’s op te lopen.”

Tips

De experts helpen fervente gebruikers verder met een reeks aanbevelingen en tips om zo veilig mogelijk met een step te rijden.

“Draag een helm. Vanaf 5 km/u kan een impact op de verkeerde plaats fatale gevolgen hebben. In 40% van de ongevallen met een elektrische step loopt de gebruiker een hoofdletsel op.”

“Gebruikers van een elektrische step moeten de regels van fietsers volgen, behalve als ze stapvoets rijden. Dat is extreem moeilijk met een elektrisch aangedreven toestel.”

“Wees verder zichtbaar. Draag indien mogelijk fluokledij. Sommige helmen die speciaal voor voortbewegingstoestellen ontworpen zijn, hebben fluokleuren. Zo kan je zichtbaarheid en veiligheid combineren.”

Rij nooit sneller dan 25 km/u. Als je sneller gaat, wordt de kans op een ongeval flink groter en wordt de autonomie van de batterij gelimiteerd.”

“Blijf je hele rit 100% geconcentreerd. Met de kleine wieltjes van je step is het moeilijker om een put in de weg te vermijden, om tramrails over te rijden of om plots uit te wijken. Zorg er ook voor dat andere weggebruikers je gedrag kunnen voorspellen. De hanteerbaarheid van steps geeft misschien goesting om te gaan slalommen tussen de andere weggebruikers, maar de anderen kunnen je zo niet zien aankomen.”

“De remmen van elektrische steps zijn minder performant dan die van een fiets. De remafstand wordt dus groter.”

“Doe navraag bij je verzekeringsmaatschappij of je gedekt bent door je familiale verzekering. Als dit niet het geval is, dan moet je een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten of… van maatschappij veranderen.”

