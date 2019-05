Inzet militairen op straat kost gemiddeld 110.000 euro per dag

De factuur van de inzet van de militairen op straat is opgelopen tot 168 miljoen euro. Per dag dat deze soldaten zijn ingezet, kostte dat gemiddeld zo’n 110.000 euro.

De militairen – aanvankelijk vooral paracommando’s, later soldaten uit alle geledingen van Defensie – verschenen voor het eerst in de straten in januari 2015, na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Intussen levert het Belgische leger “al meer dan vier jaar een quasi-structureel geworden ondersteuning aan de politie”, aldus minister van Defensie Didier Reynders.

Een paar weken geleden besliste de regering dat er nog zeker tot begin juni 550 militairen in het straatbeeld aanwezig blijven, vooral dan in de buurt rond de Wetstraat, en om ambassades en Joodse instellingen te bewaken. In zijn antwoord aan het parlement zegt minister Reynders dat “de politie een plan voorstelde met een voorlopige afbouw, lopende tot december 2020”.

Defensie is al een hele tijd vragende partij om het aantal militairen op straat fors af te bouwen. Stafchef van het Belgische leger Marc Compernol waarschuwde al voor de “nefaste effecten” voor Defensie, zoals belangrijke trainingsmissies die niet kunnen plaatsvinden.