Levensgevaarlijk “spel” loopt uit de hand: jongeren gooien voorwerp tegen hoogspanningskabel

Een levensgevaarlijk “spelletje” van een tiener in Vriezenveen nam afgelopen weekend op het nippertje geen dramatische wending. Op een filmpje dat een vriend van de jongen maakte, valt te zien hoe hij een voorwerp naar een hoogspanningskabel gooide en maar net niet werd geraakt door een stroomstoot. Na veel controverse op sociale media heeft de jongen zich intussen gemeld bij de politie.

De beelden kwamen aanvankelijk terecht op Dumpert, waarna ze in geen tijd viraal gingen. Een wijkagent die het filmpje verkreeg, spreekt van een totaal ongehoorde situatie. “Niet alleen de veroorzaker, maar ook de omstanders konden geëlektrocuteerd worden”, vertelde hij aan De Telegraaf. “Ik zit niet te wachten op een dergelijke melding.”

De 14-jarige jongen heeft zich na het voorval gemeld bij de politie. Of er enige schade is aan de hoofspanningskabel of -mast, is voorlopig onduidelijk. Netbeheerder Tennet is in ieder geval van plan om aangifte te doen bij de politie. “Als hij was geraakt door die stroomstoot vanuit de kabel, dan is het zo goed als dodelijk”, klinkt het bij woordvoerster Franscé Verdeuzeldonk. Een soortgelijke situatie had ze nog niet eerder meegemaakt.

