90-jarige sterft nadat hij met rolstoel in water belandt

Brugge - De hulpdiensten werden maandagavond even na 19 uur opgeroepen naar de Katelijnebrug in Brugge. Een 90-jarige man was met zijn elektrische rolstoel in het water van de Ringvaart beland.

Het duikteam van de brandweer kon de man op het droge krijgen en begon onmiddellijk met de reanimatie. Die mocht helaas niet meer baten, want de bejaarde man overleed. Het is nog niet duidelijk hoe de man in het water is terechtgekomen.

Het slachtoffer woont in een bejaardentehuis even verderop en zou bekend zijn met de regio rond het tehuis. De politie is alleszins een onderzoek gestart, maar kon verder nog niets kwijt. Ook het parket is op de hoogte en volgt de zaak verder op.