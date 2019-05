Trump looft migratiebeleid van Viktor Orban: “Hij heeft het goed gedaan”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het immigratiebeleid van de Hongaarse premier Viktor Orban bejubeld. “Hij heeft het goed gedaan en heeft de veiligheid van het land verzekerd”, zei Trump. “Hij is hard, maar wordt gerespecteerd.”

Foto: Photo News

Orban, die bij Trump op bezoek is in het Witte Huis, verklaarde op zijn beurt dat hij en de Amerikaanse president voor een “gelijklopende aanpak” staan over belangrijke kwesties.

De rechts-conservatieve Orban is in Europa hoogst omstreden. Zijn Fidesz-partij behoort net zoals de CD&V tot de conservatieve Europese Volkspartij (EVP). Het lidmaatschap van de Hongaarse partij is echter sinds midden maart opgeschort.