Chelsea zet licht op groen voor Eden Hazard en Real Madrid: transfer van 100 miljoen euro in de maak

Eden Hazard heeft de zegen van Chelsea gekregen. Na een seizoen met recordstatistieken gaat het licht op groen voor een transfer naar Real Madrid. Volgens de Franse krant ‘L’Equipe’ is er een akkoord voor een transfer van naar schatting 100 miljoen euro. Het zou hem tot duurste Belg in de geschiedenis maken.

100 miljoen euro. Zelfs naar moderne maatstaven is het een hoop geld. Eden Hazard mag door zijn trainer Maurizio Sarri worden geprezen als “een van de drie beste spelers ter wereld”, voor een voetballer die nog maar een jaar contract had en in de zomer van 2020 gratis af te halen zou zijn geweest, is een bedrag met acht nullen een ongeziene som. Maar een recordbedrag was nodig om hem los te weken bij Chelsea.

Sinds zijn komst in 2012 was Eden Hazard de coup de coeur van eigenaar Roman Abramovich en zijn rechterhand Marina Granovskaia. De Russische eigenaars van Chelsea spaarden kosten noch moeite om de Belg ­langer aan de club te binden. Ook toen Hazard in de aanloop naar het WK 2018 te kennen gaf dat hij zijn contract niet wilde verlengen, lieten ze hem niet gaan. De trotse Londenaren wilden niet gezien worden als een club waar sterspelers wilden vertrekken, maar waar de beste spelers ter wereld wilden voetballen.

Hazard voelde zich niet slecht in Londen, waar zijn kinderen groot zijn geworden. Maar na de tweede ­Premier League-titel voelde hij dat het tijd was voor een vertrek. Zijn grote droom was om de Champions League te winnen. En die vreesde hij niet met Chelsea te kunnen waarmaken. Real Madrid – drie Europese titels op rij onder Zinédine Zidane – was zijn droombestemming. De Franse legende had altijd al een boontje voor de Belgische nummer tien. Hazard hoopte al na het WK te kunnen vertrekken, maar Chelsea opende de deur alleen voor Thibaut Courtois. In Spanje zette Zidane een stap opzij. Hazard laadde zich op om nog één jaar alles te geven bij Chelsea.

Na finale officieel

Zijn laatste jaar zou een van zijn beste worden: zestien goals en vijftien assists in de Premier League. De terugkeer van Zidane bij Madrid maakte een nieuwe uitweg mogelijk. Voorzitter Florentino Pérez wil na een desastreus seizoen kosten noch moeite sparen om met de successen aan te knopen.

Na de laatste Premier League-wedstrijd liet Chelsea-trainer Sarri verstaan dat de club zijn Belgische parel niets meer in de weg legt. “Hij heeft zeven jaar alles ­gegeven voor de club, nu moeten wij zijn beslissing respecteren.”

De Franse krant L’Equipe was gisteren de eerste die melding maakte van een ­akkoord op clubniveau. De transfersom van 100 miljoen euro zou hem tot duurste Belg maken, voor Romelu Lukaku (85 miljoen) en Kevin De Bruyne (74 miljoen).

De transfer zou officieel worden gemaakt na de Europa League­finale op 29 mei.