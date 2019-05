Geen vervolg op Amélie Poulain, want “Parijs is te lelijk geworden”

Op gezette tijden komen ze bij de Franse regisseur Jean-Pierre Jeunet aankloppen met de vraag of hij alsjeblieft een vervolg wil maken op zijn succesfilm Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. En elke keer weigert hij, om een nogal aparte reden. Parijs, waar de film zich afspeelt, is te lelijk geworden, vindt hij. “Het is een slecht idee”, zegt de filmmaker in een interview met de filmwebsite IndieWire. “Het zou niet dezelfde actrice zijn, en het zou goedkoop zijn, omdat niet hetzelfde budget voorhanden is. En het is zo moeilijk nu om te filmen in Parijs, want er zijn overal bouwwerven. Parijs is zo lelijk geworden. Dus nee, ik wil geen sequel maken en ook geen serie.”