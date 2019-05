De Rechtvaardige Scherprechters: zij beslissen wie kampioen wordt, Racing Genk of Club Brugge

RC Genk of Club Brugge kampioen? Zet uw geld maar in. Place your bets. Faites vos jeux. Al kijkt u best ook even naar de tegenstanders die beide titelkandidaten nog treffen op de laatste twee speeldagen. Zowel Standard, Anderlecht als Antwerp zullen hun rol spelen als rechtvaardige scherprechters. Ja, toch?