Genk-voorzitter over Play-off 1: “Ik blijf voorstander van play-offs én halvering van punten”

RC Genk sloot de reguliere competitie af met zeven punten voorsprong, maar zag dat aantal intussen teruglopen tot drie, onder meer door de halvering van de punten. Zonder die halvering zou Genk nu zes punten voorsprong tellen en had het op twee speeldagen van het einde nog één puntje nodig om kampioen te worden. Nu zijn dat er vier. Toch blijft Genk-voorzitter Peter Croonen ondubbelzinnig voorstander van het format.

Ironisch is het feit dat Club Brugge, dat nu kan profiteren van de halvering, ronduit tegenstander is van het systeem met play-offs. Genk-voorzitter Croonen is en blijft een fervente voorstander. “Honderd procent. Ik ben ervan overtuigd dat Play-off 1 onze competitie sterker maakt. RC Genk is goed geplaatst om de vergelijking te maken tussen de groepsfase in de Europa League en Play-off 1. Wel, we spelen binnen onze eigen competitie elk jaar een topcompetitie. De halvering van de punten betekent dat in de reguliere competitie telkens acht tot negen ploegen mogen dromen, zelfs van het allerhoogste. Voor een coach is dat goud waard. Alleen de trainer die eerste is geworden in de reguliere competitie vindt de play-offs niet leuk.”

“Als er geen halvering van de punten is, wordt het gewicht van de budgetten nog groter. Dan komen we in Juventus- en Bayern-scenario’s terecht. Niemand zit er toch op te wachten dat Anderlecht, Club Brugge of Standard voor de achtste keer op rij kampioen wordt? Ik weet het wel, we waren al kampioen geweest. Maar je kent het format op voorhand, hé. In sommige sporten begin je zelfs van nul aan het begin van de play-offs. Achttien of twintig ploegen, daar ben ik absoluut niet voor. De matchen die er dan bij komen, dat is niet waar het publiek zit op te wachten.”