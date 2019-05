Inter en blonde Nainggolan dicht bij Champions League na thuiszege tegen Chievo

Inter, met voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan - deze keer met geblondeerde haren - de hele wedstrijd tussen de lijnen, heeft maandagavond de slotwedstrijd van de 36ste speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Chievo. Matteo Politano (39.) en vicewereldkampioen Ivan Perisic (86.) zorgden voor de doelpunten in het Giuseppe Meazza. De bezoekers eindigden nog met tien na een tweede keer geel voor Nicola Rigoni in de slotfase.

Met 66 punten staat Inter met nog twee speeldagen voor de boeg op de derde plaats in de Serie A, met een voorsprong van één punt op het Atalanta van Rode Duivel Timothy Castagne. AC Milan is vijfde met 62 punten. Omdat de top vier in Italië zich plaatst voor de Champions League, heeft Inter aan één zege genoeg voor een plaats op het kampioenenbal. Komend weekend wacht de topper op het veld van vicekampioen Napoli. Het seizoen wordt op 26 mei afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Empoli.

Onderaan het klassement deed Bologna een uitstekende zaak. Het won voor eigen volk (4-1) van concurrent Parma. (belga)