Terecht voor lekken militaire geheimen, of voor lekkend condoom?

Het is 11 augustus 2010 wanneer Assange in Stockholm wordt uitgenodigd als spreker. Hij logeert er bij de partijsecretaris van de partij die hem heeft uitgenodigd, Anna Ardin. De twee hebben seks, maar het condoom scheurt. Volgens Ardin deed Assange dat met opzet, volgens Assange ging het per ongeluk. Daags nadien belandt hij met een andere vrouw, Sofia Wilén, in bed. Ook zij vrijen zonder condoom. Sofia kan Assange achteraf niet meer bereiken, maar geraakt wel aan de praat met Anna Ardin, en de vrouwen ontdekken dat ze allebei met Assange het bed deelden zonder condoom. Bang voor soa’s, hiv en zwangerschap dienen ze een gezamenlijke klacht in bij de politie, ze willen dat Assange zich laat testen op geslachtsziektes. De Zweedse autoriteiten, die heel streng zijn voor seksuele delicten, beschuldigen Assange officieel van seksuele intimidatie en verkrachting. Assange wordt in Londen opgepakt en in voorhechtenis aangehouden. Vrij op borgtocht vlucht hij in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade om te ontkomen aan uitlevering aan Zweden. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat Zweden hem zou uitleveren aan de Verenigde Staten.

Afgesloten en heropend

Het onderzoek in Zweden bleef al die tijd lopen maar werd in 2017 afgesloten. “Het onderzoek werd stopgezet niet omdat er een gebrek was aan bewijzen, maar wel omdat de omstandigheden het onderzoek belemmerden”, zei openbaar aanklager Eva-Marie Persson gisteren op een persconferentie. Nadat Assange werd opgepakt begin april, werd de zaak op verzoek van een van de slachtoffers heropend.

De aanklachten voor seksuele intimidatie zijn ondertussen wel verjaard, de aanklacht rond verkrachting verjaart in augustus 2020. Het ziet ernaar uit dat het Zweedse parket Assange grondig op de rooster wil leggen over de verkrachting. Maar de Zweden zullen zich moeten haasten als ze Assange nog voor de rechtbank willen krijgen: de WikiLeaks-oprichter moet eerst nog zijn gevangenisstraf van bijna een jaar in het VK uitzitten wegens het overtreden van borgtochtverplichtingen en het ontwijken van de politie. En daarna moet nog worden uitgevochten of Assange eerst aan Zweden of eerst aan de VS wordt uitgeleverd, want ook daar loopt nog een rechtszaak tegen de klokkenluider. De VS beschuldigen Assange van samenzwering met klokkenluidster Chelsea Manning. Manning had WikiLeaks – toen nog als Bradley Manning – honderdduizenden geheime militaire documenten doorgespeeld. Het ging over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan.

Volgens Assanges klokkenluiderwebsite WikiLeaks geeft de Zweedse beslissing Assange de kans om zijn naam te zuiveren, aldus hoofdredacteur Kristinn Hrafnsson.