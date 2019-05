Al vijf doden bij mysterieuze kruisboogmoorden

De Duitse politie staat voor een raadsel. Nadat afgelopen zaterdag drie lichamen doorboord met kruisboogpijlen werden gevonden in een afgelegen pension in de Zuid-Duitse stad Passau, zijn nog twee andere doden gevonden. Die lagen in een appartement van een van de slachtoffers in de Noord-Duitse stad Wittingen.

In Passau werden de lichamen van een man van 53 en twee vrouwen van 30 en 33 jaar gevonden. De politie vond ook twee kruisbogen in de gastenkamer. De drie waren vrijdagavond aangekomen in het pension en zouden drie dagen blijven. De andere gasten van het hotel hebben geen vreemde geluiden gehoord. Toen de politie in Wittingen met de familie van de slachtoffers wou spreken,werden in het appartement van een van de slachtoffers twee nieuwe lichamen gevonden. Een van de slachtoffers zou de partner van de 30-jarige vrouw in Passau zijn. Over de doodsoorzaak in Wittingen kan de politie nog niks meedelen, maar in Passau zou de dertigjarige vrouw volgens de politie eerst het koppel neergeschoten hebben en daarna de kruisboog op zichzelf gericht hebben.(sgg)