CLUBNIEUWS. Spelers Club Brugge blazen uit, Genk kan terug rekenen op Colombiaanse verdediger

Nog twee speeldagen en de Jupiler Pro League zit erop. Wat niet betekent dat er geen clubnieuws is. Wij verzamelden het voor u.

CLUB BRUGGE: Spelers mogen uitblazen

Ook al volgen de wedstrijden elkaar snel op, coach Ivan Leko koos ervoor zijn spelers gisteren rust te geven na de 3-2-zege tegen Genk. De spelers die de volledige wedstrijd hadden gespeeld, kregen een individueel programma mee om uit te lopen. Vandaag en morgen wordt in de namiddag getraind voor de wedstrijd donderdagavond op Standard. In principe raakt iedereen fit, op de langdurig geblesseerden Vlietinck en Mitrovic na. Vrijdag om 11 uur houdt Club de laatste open training van dit seizoen. (bla)

KRC GENK: Lucumi weer fit, Ndongala haakt af

Bij RC Genk was het gisteren, de dag na de nederlaag op Club Brugge, weer een ‘normale’ werkdag. De basisspelers van zondag kregen indoor een recuperatiesessie, de rest van de A-kern ging twee uur vol aan de bak. Lucumi vloog er flink in. Zijn spierblessure is verleden tijd, hij ligt ongetwijfeld in de weegschaal met Aidoo voor een basisplaats naast Dewaest centraal in de defensie. Ndongala moest na een onschuldig duel met Fiolic afhaken en hinkte na verzorging richting kleedkamer. Het is afwachten hoe zijn rechtervoet de volgende dagen herstelt. (mg)

ZULTE WAREGEM: Harbaoui mag spelen op Waasland-Beveren

De Gouden Stier is nog niet van Genk-spits Ally Samatta, want Hamdi Harbaoui van Zulte Waregem mag vanavond spelen op Waasland-Beveren. Beiden hebben tot nog toe 23 goals gemaakt, maar doordat Harbaoui een keer meer buitenshuis scoorde, staat hij op kop. Harbaoui kreeg zaterdag rood tegen KVK en doordat het bondsparket hem geen voorstel tot minnelijke schikking deed, buigt de Geschillencommissie zich vandaag over de strafmaat. Een eventuele schorsing gaat pas morgen woensdag in.

Francky Dury moet het vanavond op Waasland-Beveren met amper vier verdedigers in de kern doen. Ewoud Pletinckx is out met een blessure aan de adductor. Marvin Baudry is al even buiten strijd door een probleem aan de buikspieren. De achterlinie zal volgens ons dus bestaan uit de overige verdedigers De fauw, Heylen, Bürki en Walsh. Stef Peeters (knie) is niet fit geraakt. Ook Mikael Soisalo is er niet bij door een kwetsuur aan de kuit. Erdin Demir en Florian Tardieu behoren door sportieve keuze niet tot de selectie. (jcs)

STANDARD: Luikenaren betalen 1,5 miljoen euro voor Amallah

Standard heeft zijn eerste versterking voor het nieuwe seizoen nu ook officieel beet. Selim Amallah(22) tekende gisteren een contract voor vier seizoenen. De Rouches betalen zo’n 1,5 miljoen euro voor de Belgisch-Marokkaanse middenvelder van Moeskroen. Wellicht volgen zijn ploeggenoten Jean Butez en Mergim Vojovda hem naar Standard. (bfa)

KV OOSTENDE: Bonus voor KVO als Racing Genk kampioen speelt

KV Oostende supportert voor RC Genk. Want als de Limburgers kampioen worden, krijgt het nog een financiële bonus in het transferdossier van Zinho Gano. Dat zal geen miljoen euro zijn, maar toch nog enkele tienduizenden euro’s. Gano verhuisde vorige zomer naar Genk voor circa 1,8 miljoen euro. KVO wilde zo veel mogelijk recupereren van het geld dat het zelf had betaald aan Waasland-Beveren voor de spits en liet daarom enkele clausules in het contract opnemen. Eentje ervan is dat er nog een premie betaald moet worden als Genk met Gano kampioen speelt.

KVO is begonnen met de verplaatsingperiode voor abonnees. Abonnees die hun zitplaats willen inruilen voor een ander zitje, kunnen dit aanvragen tot 19 mei. Indien je abonnement al verlengd is maar je toch graag zou verplaatsen, is dat ook mogelijk. Soms moet je dan wel een toeslag betalen als het om een duurdere zitplaats gaat. Abonnementen aan een normaal tarief zijn er vanaf 179 euro, studenten en jongeren -16 jaar betalen minder. Op 20 mei begint de vrije verkoop. (jug/jve)

KV KORTRIJK: Rust voor de sterkhouders

Union-KV Kortrijk had een thriller kunnen worden, maar Union heeft geen Europese licentie en dus heeft de match geen enkel belang. Yves Vanderhaeghe (foto) zal roteren, want Kagelmacher, Lepoint en Rolland krijgen alvast rust. Pereira blijft wel in doel, Avenatti blijft out, net als Stojanovic, Hoxha, Ivanof en Kasongo. Prez, Toualy en Camara werden geselecteerd. (kv)

CERCLE BRUGGE - Hazard valt weer uit

Nguinda komt weer bij de selectie en ook Taravel, die in het weekend ziek was uitgevallen, is terug. Hazard viel na een lange afwezigheid in op Waasland-Beveren maar blijkt nu weer out. Regelmaat blijft een probleem voor het broertje van Eden en Thorgan Hazard. Ook Delacourt en de vorige week in extremis opgetrommelde Bongiovanni vallen weg. De jonge Knokkenaar Deman komt ook bij de achttien. Traoré, Gakpé, Omolo en Vitinho blijven out. (kv)

AA GENT - Op zoek naar eerste zege op de Bosuil sinds 2003

Donderdag trekken de Buffalo’s naar Antwerp. De Great Old prijkt comfortabel op de derde positie. Op de Bosuil kwam AA Gent de laatste twee keer niet verder dan een gelijkspel. Een Gentse zege dateert van 6 december 2003, toen één goal van De Brul volstond voor een driepunter. Voor de laatste zege van Antwerp voor eigen publiek tegen de Buffalo’s moeten we terug tot maart 2001, toen de Sinjoren met het kleinste verschil wonnen van het team van Patrick Remy. (ssg)

ANDERLECHT - Samenwerking met Turnhout, Berchem en Tongeren

Anderlecht gaat samenwerken met een aantal amateurclubs om makkelijker jeugdspelers te rekruteren. Er zijn al akkoorden met KFC Turnhout, Berchem Sport en Heur Tongeren – allemaal clubs uit de tweede amateurklasse – en er volgen nog een Oost-Vlaamse en Vlaams-Brabantse club. Paars-wit zal daar mee de jeugdtrainers opleiden en helpen om toernooien te organiseren. Zo wordt gehoopt om jong talent te detecteren en dat een kans te geven bij Anderlecht. (jug)

UNION SINT-GILLIS - Kis en Vega keren terug

Elsner recupereert met Kevin Kis en Federico Vega twee flankverdedigers. Na tien tegentreffers in de jongste vier matchen komen ze haast zeker meteen aan de aftrap. De bikkelharde partij tegen Moeskroen leverde averij op. Percy Tau wacht een bijkomend onderzoek aan de knie. Ook Perdichizzi en Gérard vielen uit. Met Luca Di Rupo werd een zestienjarige verdediger van de beloften voor het eerst opgeroepen. Ook de tijdens de winterstop aangetrokken snelle spits Chad Letts werd opgeroepen. (rwd)

BEERSCHOT WILRIJK - Opening van pop-up store

Beerschot Wilrijk opent een pop-up store aan het Hopland in Antwerpen. De nieuwste pop-up store wordt – naast de fanshop aan het Olympisch Stadion natuurlijk – dé plek om de nieuwste Beerschotkledij en -gadgets te kopen. ¬Daarnaast wordt het een verkoop- en afhaalpunt van abonnementen en zullen er acties en ¬evenementen plaatsvinden, zoals de voorstelling van het wedstrijdshirt voor volgend seizoen. De nieuwe fanshop opent zijn deuren op 15 juni en zal er blijven tot januari 2020. (yala)

STANDARD - Mpoku en Fai hervatten de groepstraining

Paul-José Mpoku en Collins Fai hebben de groepstraining bij Standard gisteren kunnen hervatten. Het is echter nog niet duidelijk of het duo overmorgen tegen Club Brugge kan spelen. De Luikse lappenmand blijft overvol. Behalve de langdurig geblesseerden Vanheusden (knie) en Sa (kuit) moesten Carcela (heup), Bokadi (kuit), Djenepo (rug) en Emond (hamstring) gisteren verstek geven op training. Cavanda keert tegen Club terug uit schorsing. (bfa)

STVV - Teixeira blijft aan de kant

Jorge Teixeira (foto) zal allicht een week uit zijn na de enkelblessure die hij zaterdag opliep op training. (gus)

WAASLAND-BEVEREN - Boljevic valt uit met blessure

Trainer Adnan Custovic kan vanavond geen beroep doen op Aleksandar Boljevic. De Montenegrijnse flankaanvaller verliet de training met last aan de enkel na een contact. Verder onderzoek moet de ernst van de blessure nog uitwijzen. Kevin Debaty keert vanavond wellicht terug in doel. Voor aanvang van de match wordt de speler van het seizoen bekendgemaakt. (whb)