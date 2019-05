Vrouw aangehouden op verdenking van moord op gehandicapte zus

Turnhout - Een 50-jarige vrouw uit Turnhout is opgepakt op verdenking van moord op haar gehandicapte zus. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw had zelf nog de hulpdiensten gebeld omdat haar zus in het kanaal was beland. De politie is nu op zoek naar een getuige die op het moment langs die plek fietste.

Het vreemde incident gebeurde twee weken geleden, in de nacht van zondag 28 april. Volgens Het Laatste Nieuws gingen Inge (50) en haar gehandicapte zus Heidi (49), die samen woonden in Turnhout, rond middernacht wandelen langs het kanaal Dessel-Schoten. Rond 1.30 uur verwittigde Inge in paniek de hulpdiensten: haar zus was gestruikeld en in het water beland. Heidi werd uit het water gehaald door duikers van de brandweer, maar overleed daarna in het ziekenhuis.

Toen leek het nog op een ongeval, maar na autopsie bleek dat Heidi wurgsporen in de hals had. Het Antwerpse parket opende een moordonderzoek en vier dagen na het incident werd de zus opgepakt.

Gisteren verspreidde de lokale politie regio Turnhout nog camerabeelden van die bewuste nacht, omdat ze op zoek is naar een fietser die voorbij kwam vlakbij de plek “waar een drenkeling later gevonden werd”.