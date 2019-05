Toenemende focus op welzijn van medewerkers

De nieuwe fabriek van Decospan op de Frans-Belgische grens heeft een fitnesszaal die groter is dan de doorsnee Basic Fit bij jou in de buurt. Foto: Jobat.be

Menen - Bijna pal op de Frans-Belgische grens werkt houtspecialist Decospan een nieuwe fabriek af. Opvallend is de ruime fitnesszaal, een voorbeeld van de toenemende aandacht voor het welzijn van medewerkers. Is zo’n zaal ook een lokmiddel voor sollicitanten? “Het helpt natuurlijk om nieuwe medewerkers aan te trekken, maar het is niet de hoofdreden.”

Het West-Vlaamse Decospan, met hoofdzetel te Menen, is Europees marktleider in fineerhout. Momenteel legt het de laatste hand aan een nieuwe fabriek, goed voor een investering van 41 miljoen euro. Hierbij werden ook de nodige middelen en ruimte vrijgemaakt voor een heuse wellness- en fitnesszaal waar de medewerkers – zowel arbeiders als bedienden – zich kunnen opmaken voor een uurtje (of meer) sport.

Work-life balance

Decospan telt een vijfhonderdtal medewerkers, waarvan ongeveer tweehonderd in Menen. Hoe de verhouding tussen arbeiders en bedienden precies zit, kon men ons niet vertellen. Maar uit de jongste jaarrekening van het bedrijf blijkt alvast een verhouding van ruim twee derde arbeiders en één derde bedienden.

Arbeiders of bedienden, het bedrijf doet naar eigen zeggen flink wat inspanningen voor het welzijn van zijn medewerkers. Dit nieuwe fitnesscomplex, groter dan de doorsnee Basic Fit bij jou in de buurt, moet dat streven bevestigen. “We willen onze medewerkers een gezonde work-life balance aanbieden”, antwoordt Cathérine Ameloot, HR director bij Decospan, op onze vraag naar de drijfveer van hun well-being beleid.

De onlangs geopende fitnessruimte mag dan wel in het oog springen, het is niet het enige. “Deze fitness is slechts één van de voorbeelden die illustreren dat er geïnvesteerd wordt in het welzijn van onze medewerkers. We willen een aangename plek zijn om te werken. En we promoten een gezonde levensstijl”, aldus de HR director.

Vier domeinen

Welzijn in een organisatie is natuurlijk een vlag die tal van ladingen dekt, van gezonde voeding tot beweging. “Ons beleid bestaat uit vier pijlers die stuk voor stuk kaderen in ons motto van een gezonde geest in een gezond lichaam”, klinkt het. “We hebben een luik ‘psycho’, waarbij we willen werken aan stress- en burn-outpreventie. Onder ‘body’ vallen aspecten als EHBO, stoppen met roken en ergonomie. Daarnaast is er het onderdeel ‘voeding’, waarbij we als organisatie onder meer gezonde maaltijden willen aanbieden en vers fruit ter beschikking stellen. Maar er wordt ook informatie verstrekt rond voeding.”

De fitnesszaal valt onder de vierde pijler van het welzijnsbeleid: ‘bewegen’. “Hierbij bieden we de mogelijkheid tot lopen (onze decorunners), fietsen (de decobikers), wandelen (de decowalkers), fitness, begeleide sportsessies en meer”, vertelt Cathérine. “Zo is de fitnesszaal op de nieuwe locatie nu al in gebruik. Er is een vrije toegang voor onze medewerkers en we bieden onder andere begeleide sessies aan.”

