Maar helft cipiers aanwezig in Vlaamse gevangenissen op actiedag

In de Vlaamse gevangenissen is dinsdagochtend 48,86 procent van de geüniformeerde personeelsleden aanwezig tijdens de ochtenddienst. Dat blijkt uit cijfers van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. De socialistische vakbond ABVV houdt dinsdag een actiedag voor meer koopkracht.

De ochtenddienst begon om 6 uur. In de gevangenissen van Antwerpen (47,37 procent), Beveren (41,94 procent), Dendermonde (43,75 procent), Gent (23,33 procent), Hasselt (36,21 procent), Leuven Centraal (41,18 procent), Merksplas (47,62 procent), Oudenaarde (38,89 procent), Sint-Gillis (29,49 procent) en Turnhout (42,31 procent) is minder dan 50 procent van het personeel aanwezig. Bij de Vlaamse gevangenissen zijn ook 41 politieagenten aanwezig.

Tijdens de nachtdienst van maandag op dinsdag, was in Vlaanderen in het algemeen 79,46 procent van de cipiers aanwezig en waren 22 politieagenten opgetrommeld. De bezettingsgraad was lager dan 75 procent in de inrichtingen in Antwerpen (71,43 procent), Gent (60 procent), Merksplas (63,16 procent) en Sint-Gillis (30,77 procent).

De actiedag van het ABVV kadert in het verzet van de vakbond tegen de te beperkte maximale loonmarge van 1,1 procent bovenop de index dit en volgend jaar, en de te beperkte stijging van de minimumlonen met 10 cent per uur. De vakbond ijvert dan ook voor onder meer een minimumloon van 14 euro, hogere minimumpensioenen en -uitkeringen en een herziening van de loonwet.