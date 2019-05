Plaaggeest De Bruyne dolt met Guardiola bij titelviering: “You’re a shit coach!

Het Spaanse televisieprogramma El Dia Después heeft een special rond voetbaltrainer Pep Guardiola gemaakt naar aanleiding van de nieuwe titel van Manchester City. Daarin vertolkt Kevin De Bruyne een korte hoofdrol (vanaf 1:36): “You’re a shit coach. You only win!”, plaagt hij zijn trainer als die hem een knuffel komt geven.

Manchester City kroonde zich afgelopen zondag voor de tweede keer op rij tot Engels kampioen onder trainer Pep Guardiola. Ook voor Kevin De Bruyne, die in 2015 naar City trok, was het zijn tweede titel in Engeland. De Bruyne kwam door blessures dit seizoen niet zoveel aan spelen toe, maar kreeg van Guardiola nog een invalbeurt in de titelmatch op het veld van Brighton Hove & Albion.