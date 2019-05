6.000 supporters tekenen petitie voor vrijspraak KV Mechelen en Waasland-Beveren in matchfixing-zaak

Via een petitie vragen voetbalsupporters aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om de clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren buiten schot te houden bij de bestraffing in het matchfixingdossier. De online petitie rondde dinsdagochtend de kaap van 6.000 handtekeningen.

Het protest werd vorige week opgestart door Remko Horemans. Op een week tijd verzamelde de supporter van KV Mechelen meer dan 6.000 handtekeningen. “Als er wedstrijdvervalsing plaatsgevonden heeft, laat dan de individuen die ervoor verantwoordelijk zijn daarvoor opdraaien. Maar straf de clubs KV Mechelen, Waasland-Beveren, hun supporters, hun spelers, hun trainers en de bonafide bestuurders niet”, klinkt het in de oproep van Horemans via het campagneplatform Avaaz. Hij vraagt ook om het ontslag van bondsvoorzitter Gérard Linard en bondsprocureur Kris Wagner.

KV Mechelen werd samen met Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gedaagd in een matchfixingschandaal dat mogelijk op het einde van vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Deze week kondigt zich aan als een cruciale week in het tuchtdossier, dat zaterdag van start moet gaan met de pleidooien van de vijf tussenkomende partijen en de beklaagde spelersmakelaars. Tenminste, als de ondernemingsrechtbank van Brussel geen roet in het eten gooit.

Donderdag bepleit KV Mechelen immers zijn zaak voor een Brusselse kortgedingrechter. Malinwa vindt dat zijn rechten van verdediging geschonden zijn. Enerzijds is er volgens KV Mechelen te weinig tijd om het tuchtproces grondig te voeren. Ter herinnering: er moeten tussen 18 en 28 mei zes zittingen plaatsvinden en er moet voor 30 juni een uitspraak zijn. Anderzijds heeft KV Mechelen toegang gevraagd tot het volledige strafdossier van het federaal parket, omdat de club de mening is toegedaan dat daar ook elementen instaan die haar vrijpleiten.

Terwijl het tuchtdossier tegen de clubs en 13 beklaagden deze week wordt opgestart, is het strafrechtelijk onderzoek van het federaal parket nog steeds aan de gang.