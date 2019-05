Hoe Manchester City en Vincent Kompany elkaar groot maakten

Vincent Kompany (33) en de steenrijke sjeik Mansour (48) arriveerden precies op hetzelfde moment bij Manchester City. Augustus 2008. De club kostte 175 miljoen euro, Kompany slechts 8 miljoen. Elf jaar later hebben beiden hun ambities waargemaakt. Kompany is een ­legende en het Engels voetbal is opnieuw van Manchester City. Ze maakten elkaar groot. “I‘ve got the brains, you‘ve got the looks, let’s make lots of money”, een variant op de hitsingle van de Pet Shop Boys uit 1986, het geboortejaar van Kompany.