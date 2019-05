Onduidelijkheid over Europese tickets zorgt voor onbegrip bij Bölöni: “Het beïnvloedt werkelijk álles”

Het aftellen naar het competitieslot is begonnen. Indien Antwerp zijn derde plaats vasthoudt, zit het seizoen er zondag, na de verplaatsing naar Club Brugge, definitief op. Welk Europees ticket daar vervolgens tegenover staat, moet nog blijken.

“Het is goed dat de eindmeet in zicht is”, blikte Laszlo Bölöni vooruit op het voorlaatste duel van donderdag tegen AA Gent. “Het was een slopend seizoen. Hopelijk blijft het bij die twee laatste matchen.”

Indien The Great Old zijn derde plaats nog kwijtspeelt aan Standard, duurt het seizoen immers een week langer. Dan speelt rood-wit op zondag 26 mei de finale tegen de winnaar van Play-off 2. “We kunnen maar beter 4 op 6 pakken, dan zijn we zeker van onze derde plaats”, beseft Bölöni. “Hoe het met de vermoeidheid gesteld is? Zoals bij iedere ploeg in deze fase van het seizoen, schat ik. Doorheen het jaar hebben we weinig fysieke problemen gekend. De mentale vermoeidheid is er natuurlijk wel.”

Niet zorgeloos op vakantie

Wat de Antwerp-coach méér parten speelt dan een eventuele PO-finale, is de onduidelijkheid over de Europese tickets. “Ik begrijp niet dan men het zo ver heeft laten komen met heel dat gedoe rond KV Mechelen. Als alles goed gaat, vertrek ik volgende week op vakantie. Toch zal ik nog niet weten of we twee, drie of misschien géén Europese voorrondes spelen (is afhankelijk van een eventuele Mechelse veroordeling, red.). De situatie heeft een impact op alle ploegen en beïnvloedt álles: de rustperiode van mijn spelers, maar ook de voorbereiding op het volgende seizoen.”

Los daarvan is het jaar van Antwerp nu al geslaagd. Maar de honger is niet gestild. “Iedereen, zowel mijn spelers als de fans, willen nu naar die Europa League. We zijn op twee jaar tijd razendsnel gegroeid, zowel qua spelersmateriaal als omkadering. Het is echter gemakkelijker om op dit niveau te geraken dan er te blijven. Of we net daarom voor een moeilijk seizoen staan? Dat zal van de input aan versterkingen afhangen.”

Mbokani sluit aan bij de groep

Na een week van individuele trainingen sluit Dieumerci Mbokani dinsdag weer aan bij de groep. Tegen zijn ex-club Anderlecht zat de Congolees een schorsingsdag uit. “Dieu heeft een gevoelige knie, daar moeten we voorzichtig mee zijn”, aldus Bölöni. “Het probleem is er al langer. Hij heeft in de Play-offs laten zien dat hij, mits een goede verzorging, topprestaties kan leveren.”