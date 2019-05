18 jaar cel voor Australische vijftiger die Vlaamse rugzaktoeriste (24) vastketende en meermaals verkrachtte

Een 54-jarige Australiër is veroordeeld tot 18 jaar gevangenis voor de ontvoering en verkrachting van een Vlaamse rugzaktoeriste. Hij hield de 24-jarige vrouw twee dagen gevangen in het dorpje Meningie en kon gevat worden dankzij een geniale ingeving van een politieman in ons land.

De 24-jarige Kortrijkse, een dierenverzorgster, was met haar rugzak op rondreis door Australië toen ze op 9 februari 2017 een zoekertje postte op Gumtree. Op die lokale website bieden toeristen of mensen uit de buurt zich aan om tijdelijk te werken, bijvoorbeeld als fruitplukker, om zo op korte termijn wat geld te kunnen verdienen.

De West-Vlaamse kreeg snel reactie van de 54-jarige Gene Charles Bristow uit Meningie, een dorpje in het zuiden van het land op 150 kilometer van grootstad Adelaide. Die had iemand nodig om zijn kalfjes te voederen en verzorgen en bood haar omgerekend ongeveer 12 euro per uur en een gratis slaapplaats.

Varkensstal

Ze zou opgehaald worden door een medewerker van het bedrijf, en zo stapte ze in de wagen van een man die zei Mark te heten. Dat zijn nummerplaat ‘Gene01’ was, viel het meisje op maar wekte geen argwaan. De bestuurder bleek wel degelijk Gene Charles Bristow te zijn, die haar bij de aankomst op de boerderij overmeesterde met een wapen en verplichtte om haar kleren uit te doen.

De man, die haar in een oude varkensstal onderbracht zodat zijn vrouw en zoon er niets van zouden merken, bond haar handen vast achter haar rug met spanbandjes en ketende haar voeten vast met kettingen. Ze moest braaf zijn, zei hij haar. Anders zou ze mishandeld worden. Hij bracht haar eten, drank, insectenspray en een boek, maar verkrachtte haar tijdens die twee dagen ook meerdere keren.

Geniale ingeving

Het tij keerde pas toen de vrouw zich kon ontdoen van de kettingen en aan de computer van haar aanrander geraakte. Eerst stuurde ze een vaag bericht naar een Australische vriend, zonder resultaat. Maar toen ze een privébericht via Facebook stuurde naar een vriendin in Kortrijk, waarin ze schreef dat ze ontvoerd was en dringend hulp nodig had, ging die daarmee naar de vader van het meisje, die bij de politie werkt.

Een collega van de vader had daarop het geniale idee om een silent message terug te sturen. Dat is een bericht dat bij de ontvanger binnenkomt zonder dat hij ziet dat hij een bericht gekregen heeft. “Zo kon hij het IP-adres van de computer in Australië zien, en op die manier de gps-coördinaten achterhalen.”

“Ik voelde me een slaaf”

De gegevens werden overgemaakt aan de lokale politie in Australië, die de man oppakte en de Vlaamse vrouw bevrijdde na 48 uur gevangenschap.

Op het proces tegen de dader, dat begin februari van dit jaar begon, werd een tekst voorgelezen die het slachtoffer geschreven had. “Ik voelde me machteloos en miserabel”, klonk het. “Het was heel beangstigend. Ik voelde me als een slaaf en als een dier toen ik opgesloten zat in die stal. Ik moest dingen doorstaan die niemand zou moeten doorstaan.”

18 jaar cel

Op dat proces toonde de dader niet de minste emotie wanneer rechter Geraldine Davidson dinsdag het vonnis voorlas. Ze zei dat hij gelogen had tegen de vrouw en haar daarna mishandelde “in wat een verschrikkelijke ervaring voor haar geweest moet zijn”. “Zij was een avontuurlijke vrouw voor ze u tegenkwam, die de wereld rondreisde en genoot van het leven. Maar door u is ze een persoon geworden die niemand meer durft vertrouwen”, aldus de rechter.

De man werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 jaar voor ontvoering en verkrachting, aanranding en poging tot aanranding. Met de tijd die hij al in hechtenis heeft doorgebracht, zal hij in 2029 in aanmerking kunnen komen voor voorwaardelijke vrijlating.