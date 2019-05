Koeien nemen hun intrek in eerste drijvende boerderij ter wereld

In de Nederlandse havenstad Rotterdam hebben dinsdag 32 koeien hun intrek genomen in de eerste drijvende boerderij ter wereld, zo heeft melkveebedrijf.nl op zijn website meegedeeld.

Er is voor de dieren een stal ingericht met ruime ligboxen, een melk- en mestrobot, een automatische voerband en een comfortabele rubberen vloer. Indien de koeien een wandeling willen maken op het aangrenzende groene weiland dan kan dat ook, zo verluidt.

Aanleiding voor het initiatief is enerzijds de steeds schaarser wordende landbouwgrond en anderzijds de groeiende wereldbevolking. Dit resulteert in een zoektocht naar ‘Future Foodsystems’: nieuwe manieren om de wereldbevolking in de toekomst te kunnen blijven voeden, zegt melkveebedrijf.nl. Ook klimaataangelegenheden zijn een aanleiding.

Rotterdam is gelegen in een zeer watergevoelige delta. De stad heeft, zoals zovele steden, te maken met waterafvoer vanuit de rivieren, stijgend zeeniveau en steeds heftiger regenbuien. Hier is op diverse manieren te anticiperen, bijvoorbeeld door drijvend bouwen. Door een boerderij drijvend te bouwen, kan de voedselproductie doorgaan tijdens een overstroming.

De boerderij is transparant ontworpen zodat alle bezoekers kunnen zien wat er gebeurt. De melk wordt verwerkt tot gezonde zuivelproducten, de mest wordt gescheiden en in de toekomst weer hergebruikt als een organische en rijke voedingsstof voor planten, tuintjes en parken in de stad. Verder zijn de melk-, mest- en voerrobot te zien.

Floating Farm werkt zoveel mogelijk zelfvoorzienend en circulair, luidt het ook. Zo voorzien drijvende zonnepanelen in de energiebehoefte, wordt regenwater opgevangen op het dak en daarna gezuiverd. Het voer voor de koeien komt grotendeels uit de stad. Het menu bestaat uit bierbostel, zemelen, aardappelschraapsel en gras van sportvelden en golfbanen uit de stad.