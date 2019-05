Groot drugactie in Antwerpen: tien verdachten aangehouden

Antwerpen - Na de inval van de politie maandag aan kaai 1742 in de Antwerpse haven en op 22 adressen in Antwerpen en omgeving in het kader van een groot drugsonderzoek, zijn tien van de vijftien opgepakte verdachten voor de onderzoeksrechter geleid en vervolgens aangehouden. Dat zegt het Antwerpse parket. Het onderzoek focust zich op twee families die met een aantal kompanen een bende zouden vormen die zich bezighoudt met het uithalen van partijen drugs uit de haven.

De politie hield maandagochtend met heel wat manschappen een actie in het havengebied, waar verschillende vermoedelijke bendeleden werkzaam waren. Er werden ook huiszoekingen uitgevoerd, waarbij cocaïne, voertuigen, luxegoederen en een grote hoeveelheid cash geld in beslag werden genomen. Het onderzoek is in handen van de Antwerpse lokale recherche, maar heel wat andere (politie)diensten kwamen maandag ondersteuning bieden.