Agentschap Wegen en Verkeer test 3D zebrapaden uit

Het Agentschap Wegen en Verkeer test op drie locaties in Vlaanderen zebrapaden uit die een 3D-illusie creëren om na te gaan of deze aanpak de snelheid van het verkeer afremt en de veiligheid van de overstekende voetgangers verhoogt. Als het resultaat van de analyses positief is zullen er ook op andere plaatsen in Vlaanderen aangelegd worden. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts dinsdag in Beersel bekendgemaakt.

Een 3D zebrapad zorgt door een aangepaste markering in verschillende kleuren voor een optische driedimensionele illusie voor het aankomend verkeer waardoor het lijkt dat het zebrapad als het ware boven de rijbaan zweeft. Het project wordt uitgetest aan oversteekplaatsen ter hoogte van de Eigenbrakelse Steenweg (N235) in Beersel, de Waterstraat (N730) in Bilzen en de Sint-Bernardsesteenweg (N148) in Antwerpen. Het betreft telkens locaties waar heel wat voetgangers de baan oversteken.

Weyts hoopt dat deze ingreep de zichtbaarheid van overstekende voetgangers verhoogt en de situatie voor hen verkeersveiliger maakt. Om het effect te analyseren wordt door middel van camerabeelden een voor- en nastudie uitgevoerd. De camera’s monitoren hierbij het effectieve oversteekgedrag van voetgangers en het start- en remgedrag van automobilisten. Nu al is het echter duidelijk dat de 3D-zebraden niet in bochten of bij ingewikkelde verkeerssituaties kunnen worden aangelegd vermits de markering duidelijk moet zijn voor de aankomende weggebruikers.