Ook AFP dient klacht in tegen Monsanto voor glyfosaat-databank

Het Franse persbureau AFP zal een klacht indienen bij de Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) tegen biotechbedrijf Monsanto. Vorige week raakte bekend dat Monsanto in 2016 via een pr-bureau een lijst heeft laten opstellen met honderden persoonlijkheden en hun mening ten opzichte van glyfosaat, de stof die in de onkruidverdelger Roundup zit en kankerverwekkend zou zijn.