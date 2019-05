Gehandicapte vrouw niet verdronken maar gewurgd, eigen zus zit in de cel: “Zo’n lieve, zachtaardige persoon”

Oud-Turnhout / Dessel -

Inge R. (50) uit Turnhout zit momenteel in de cel op verdenking van moord op haar gehandicapte zus Heidi (49). Zij werd in de nacht van 28 op 29 april aangetroffen in het kanaal Dessel-Schoten en overleed later in het UZA in Edegem. Inge R. zou zelf de hulpdiensten gebeld hebben, maar na de autopsie bleek dat Heidi gewurgd werd. “Ze was erg graag gezien op het werk”, reageert een collega van Heidi.