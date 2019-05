Aantal gevallen van agressie en intimidatie tegenover postbodes neemt toe

In 2018 werden 276 gevallen geregistreerd van intimiderend of agressief gedrag ten aanzien van medewerkers van bpost. Dat zijn er meer dan de 193 feiten in 2017 en een verdubbeling in vergelijking met 2016 (135) en 2015 (137). Dat blijkt uit het antwoord van minister Philippe De Backer, onder meer bevoegd voor Telecommunicatie en Post, op een schriftelijke vraag van Fabienne Winckel (PS).

“In meerderheid gaat het over gevallen van verbaal agressief gedrag (verwijten, beledigingen) en niet-verbale agressie (kwetsende gebaren, dichtslaan voordeur...). De gevallen van echt fysiek geweld zijn eerder zeldzaam”, aldus De Backer. De meeste feiten in 2018 deden zich voor in Vlaanderen (129), gevolgd door Wallonië (119) en Brussel (19).

Een belangrijke oorzaak voor dergelijk gedrag is volgens De Backer het spanningsveld tussen de regelgeving waaraan de postbode zich moet houden en de verwachtingen van de klant. De sensibiliseringscampagne die rond dit thema werd gevoerd is wellicht ook een deel van de verklaring voor de stijging van het aantal registraties. “Er is echter ook onmiskenbaar een algemeen maatschappelijke trend van verruwing van de interactie tussen mensen”, aldus minister De Backer.

In 2018 werden ook 79 postbodes slachtoffer van een bijtincident door een hond, wat vergelijkbaar is met het aantal gevallen in 2017 (80), 2016 (94) en 2015 (75). In 27 gevallen gaf dit vorig jaar aanleiding tot werkverlet (in totaal 253 dagen) met 253.000 euro kosten voor bpost tot gevolg. Dat blijkt uit het antwoord van De Backer op een schriftelijke vraag van Sandrine De Crom (Open Vld).