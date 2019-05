De pletwals KRC Genk: zo kwam de landstitel van de Limburgers tot stand

RC Genk is kampioen. Haast het hele seizoen stonden de Limburgers op kop, om het uiteindelijk op bezoek bij Anderlecht af te maken. Op 7 oktober, op de tiende speeldag van de reguliere competitie, kwamen Trossard en co. definitief alleen aan de leiding om die nadien nooit meer af te staan. Een eigenzinnige terugblik op bijna tien maanden in het spoor van de pletwals. Bekijk hieronder de tijdlijn met de videosamenvattingen.