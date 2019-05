Er komt zware kritiek op de ‘zwarte lijst’ die Monsanto bijhield over invloedrijke tegenstanders van de multinational. Op die gedetailleerde lijst stonden zelfs de hobby’s en interesses vermeld van zo’n 200 politici, wetenschappers en journalisten. “Dit is maar het topje van de ijsberg, want de regels rond lobbying zijn nog altijd veel te vaag.”