Van een Groen-politicus die “in de Champions League van de Kamerleden speelt” over een Open VLD’er die “elke morgen een socialist tussen zijn boterham legt” tot een N-VA’ster die “overal te laat komt, maar wel door iedereen wordt gerespecteerd.” Dit is het overzicht van de federale parlementsleden die het best scoorden in Het Grote Verkiezingsrapport van Het Nieuwsblad.