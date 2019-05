Opnieuw schwung in Duitse economie

Er zit opnieuw leven in de grootste economie van Europa. In het eerste kwartaal groeide het bbp van Duitsland met 0,4 procent tegenover de laatste maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse bureau voor statistiek.

De groei komt er na een periode van flauwte in de tweede jaarhelft van vorig jaar, toen de Duitse economie werd geplaagd door problemen met de belangrijke autoindustrie en mondiale handelsspanningen. Dat leidde tot een krimp in het derde kwartaal van 2018, en een stagnatie in de laatste maanden.

De groei is vooral op rekening te schrijven van de Duitse consumenten. Fritz met de pet op laat de euro’s rollen nu de Duitse arbeidsmarkt historisch sterk staat. Ook de investeringen in de bouw zijn duidelijk gestegen, net als bedrijfsinvesteringen in machines.

Duitsland kijkt wel erg bezorgd uit naar de vernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China, de belangrijkste afzetmarkten voor producten ‘Made in Germany’.