Nederlands begrotingsoverschot stijgt tot 12 miljard euro

In Nederland is het overschot op de rijksbegroting vorig jaar verder opgelopen tot meer dan 12 miljard euro. Dankzij de bloeiende economie haalde de overheid flink meer belastingen op. De uitgaven namen ook toe, maar minder sterk dan de inkomsten.

Het begrotingsoverschot komt neer op 1,5 procent van de totale omvang van de Nederlandse economie, en is daarmee drie keer zo hoog als de regering vooraf had ingeschat. Minister van Financiën Wopke Hoekstra noemt dat goed nieuws. “Gezonde overheidsfinanciën zijn een randvoorwaarde om onze welvaart vast te houden”.

Hoekstra ziet in het hoger dan verwachte overschot dan ook geen reden de uitgaven verder op te schroeven. “De economie is immers volatiel en de staatsschuld is nog aanmerkelijk hoger dan voor de crisis.” Wel blijft het grootste deel van het geld dat vorig jaar is blijven liggen, beschikbaar voor latere jaren.