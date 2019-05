“Een zonde van het zitje”, klinkt het over een CD&V’ster. Een SP.A’ster wordt dan weer omschreven als “een ramp”. En er is de N-VA’er die “enkel met zijn bankrekening verbonden is met de Kamer”. Dit is het overzicht van de federale parlementsleden die 0 sterren scoorden in Het Grote Verkiezingsrapport van Het Nieuwsblad.