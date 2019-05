Nestor zendt vijftigplussers en gepensioneerden uit

Tussen alle uitzend- en selectiekantoren valt Nestor meteen op. De uitzendspecialist met een van zijn drie vestigingen in Antwerpen focust zich op de doelgroep van vijftigplussers en gepensioneerden. “Het is een dankbare doelgroep om mee te werken”, zegt medeoprichter Mathieu Vandenhende.

Nestor zag het levenslicht in 2016 op initiatief van vennoten Mathieu Vandenhende en Nicolas Moerman en telt intussen een twaalftal medewerkers. In totaal hebben ze al meer dan duizend oudere en ervaren medewerkers aan het werk gekregen.

“Met alle wijzigingen van de jongste jaren, zoals het optrekken van de pensioenleeftijd en gepensioneerden die onbeperkt mogen bijverdienen, rijpte bij ons het idee om iets voor die doelgroep te gaan doen. Met hun maturiteit zit in deze groep nog heel wat potentieel. Kandidaten die zich aandienen, zijn stuk voor stuk mensen die heel graag willen werken. Ze zijn gemotiveerd en flexibel en beschikken over de juiste arbeidsmentaliteit. Het is fijn werken met deze doelgroep”, vertelt Vandenhende.

Drempelverlagend

Het systeem van uitzendarbeid leek de twee oprichters de beste manier om hen op weg te zetten en aan werk te helpen. “Wij treden op als een soort tussenpersoon. We zetten ze op onze payroll en zorgen dat alle administratie geregeld is en alles in orde is met de wetgeving. Op die manier krijgt iedereen waar hij recht op heeft. We merken ook dat dit heel drempelverlagend werkt. Zowel naar werkzoekenden als naar werkgevers. We zien dat er een mentaliteitswijziging aan de gang is en dat bedrijven er meer voor openstaan, maar soms zijn er die toch nog met vragen zitten. Het is aan ons om die twijfel weg te nemen”, legt de oprichter uit.

“De uitdaging is om alles zo te organiseren, dat het heel laagdrempelig werkt. Zo hebben we een zeer eenvoudig online registratiesysteem uitgewerkt. Na die registratie nodigen we kandidaten ook uit voor een persoonlijk gesprek om eens te polsen wat hun mogelijkheden zijn. Maar vooral wat ze nog graag willen doen, want dat komt op de eerste plaats. Het is dan onze uitdaging om hier een match mee te zoeken.”

Meestal gaat het om deeltijdse opdrachten en flexi-jobs. “Maar doorgaans wel voor langere termijn. Daar maken we een zaak van. Een klant die ons contacteert omdat hij dringend iemand nodig heeft, voor een paar weken of om hem uit de nood te helpen, dat is niet waar we naar zoeken. Dikwijls gaat het om jobs die traditioneel niet tot de activiteiten van het bedrijf behoren, maar op regelmatige basis, bijvoorbeeld één keer per week, moeten worden uitgevoerd.”

