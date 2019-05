Tim lag 12 dagen in coma na legionellabesmetting: “Het is kantje boord geweest, maar nu kan ik eindelijk mijn zoontje weer oppakken”

Nazareth -

Een maand voor er sprake was van de legionella-uitbraak in Evergem werd vrachtwagenchauffeur Tim Dessein (31) uit Nazareth ziek. Zijn dokter dacht eerst aan buikgriep. “Maar de pillekes hielpen niet, ik bleef maar overgeven”, getuigt de man. Het werd zo erg dat hij naar de spoedafdeling ging. “In het ziekenhuis viel het verdict: legionella. Uiteindelijk heb ik twaalf dagen in coma gelegen. Het was even kantje boord.”