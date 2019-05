Politie opent onderzoek naar vechtpartij tussen jongeren in winkelstraat

Beveren-Waas - De lokale politie Waasland-Noord heeft een onderzoek geopend naar een vechtpartij tussen enkele jongeren maandag in de Vrasenestraat in Beveren. Het incident werd gefilmd door een omstaander en gedeeld via de sociale media.

Twee jongeren raakten slaags in de winkelstraat van Beveren en rollen vechtend over de grond. Tijdens het gevecht krijgt één van de jongeren een brandende sigaret in de nek geduwd door nog een derde jongeman, die later ook nog een trap in het kruis uitdeelt. Ze worden uiteindelijk uit elkaar gehaald door een voorbijgangster.

“Ik heb klacht ingediend bij de politie en bij het GTI, de school waar mijn zoon les volgt”, zegt de vader van de jongen die de meeste klappen moest incasseren. “Mijn zoon werd belaagd door een zestal jongeren. Hij houdt er brandwonden in zijn nek aan over.”

bekijk ook

Agenten aangevallen tijdens uit de hand gelopen vechtpartij in Lokeren

Knokpartij in Aalsterse pizzeria na stevige kopstoot, ook cameraman deelt in de klappen