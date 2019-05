Na ophef over pensioenen: hoe zit het nu met de pensioenleeftijd? Wat wil N-VA? En geven experts De Wever gelijk?

“We zijn eerlijk geweest”, schreef Bart De Wever op Twitter na zijn debat met SP.A-voorzitter John Crombez in Terzake. De N-VA-kopman zei in de uitzending dat de pensioenleeftijd op langere termijn nog verder zal moeten stijgen. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de pensioenleeftijd? Wat is het plan precies van N-VA en geven deskundigen de partij gelijk?