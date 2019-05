LIVE. KV Mechelen grijpt klacht KV Kortrijk aan om belangenconflict te pleiten

Het is D-day voor het Belgische voetbal: vandaag om 14 uur start het kort geding van KV Mechelen tegen de Belgische voetbalbond in het matchfixingdossier. Als Malinwa gelijk krijgt, is het niet duidelijk wie volgend seizoen in de hoogste klasse van ons voetbal moet uitkomen. En dan dreigt de chaos.