Getuigenissen vanuit Hotel Mama: “Op de leeftijd van onze zoon had ik al drie kinderen en een huis”

Massaal waren ze, de reacties van lezers op het nieuws in deze krant dat kinderen steeds langer thuis blijven wonen. Van de kust tot Limburg herkennen ouders – en zonen en dochters – zich in de statistieken die uitstelgedrag verraden: later gaan werken, later aan kinderen beginnen, later alleen gaan wonen. Twee getuigenissen uit Generatie Laat, die het lang niet slecht hebben in Hotel Mama. “Voor driehonderd euro per maand is hier nog niemand iets anders gaan zoeken.”