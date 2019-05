Al voor 850 miljoen euro aan giften voor heropbouw Notre-Dame

Een maand na de verwoestende brand in de Notre-Dame is er al voor ongeveer 850 miljoen euro aan giften toegezegd voor de heropbouw van de Parijse kathedraal. De operaties voor de bescherming en beveiliging van de zwaarbeschadigde gotische kerk gaan intussen door. Dat heeft de Franse minister van Cultuur Franck Riester laten optekenen.

Riester bracht woensdag een bezoek aan de Notre-Dame samen met de Canadese premier Justin Trudeau. Die zegde hout en staal vanuit Canada toe, mocht dat materiaal nodig zijn voor de heropbouw.

President Emmanuel Macron wil de kathedraal zo snel mogelijk in haar volle glorie herstellen. Hij wil dat de heropbouw van één van de iconen van Parijs klaar is tegen de Olympische Spelen van 2024. Vaklui schatten de kosten voor de restauratie tussen 600 en 700 miljoen euro. Riester benadrukte dat een definitief kostenplaatje nog niet klaar is. “En zelfs al is er vandaag voor 850 miljoen euro giften beloofd, is het nog veel te vroeg om te stellen dat er voldoende of te veel geld is om de Notre-Dame te restaureren”, aldus de minister. “Tussen wat beloofd wordt en echt uitgekeerd wordt, kan er een verschil zijn.”

De brand verwoestte medio april het dak van de meer dan 850 jaar oude kathedraal.