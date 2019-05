Burgemeester New York en de Trumps voeren oorlog via Twitter

De vijandelijkheden startten maandag tussen de Democratische burgemeester en Eric Trump, die in New York de Trump Organization bestuurt, rond de Trump Tower in de metropool. Snel sloot zijn jongere broer Donald zich bij het uitdijend gekrakeel aan, tot ook de president met een retweet aantoonde zijn kroost te steunen.

Spare me? First you have never created a job in your life. Second, our great city has gone to shit under your leadership. Crime is up, the men & women of the NYPD detest you, homelessness is rampant, our streets are dirty and people are leaving our city in record numbers. https://t.co/3Fn1glQJEa