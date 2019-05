Nirvana, Queen en Cindy Lauper in miniformaat

Kortrijk - Cindy Frey is rock ‘n roll. Met een eigen tattoozaak en een verleden als rockfotografe maakt ze die naam ook helemaal waar. Maar het is haar zoontje, Jett, een vierjarige spring-in-'t-veld die haar jongste project inspireerde: kinderen die iconische bands imiteren.

De Kortrijkse fotografe moet snel zijn want de kinderen hebben tegenover echte rocksterren zowaar nog meer streken en allures. “Kinderen hebben het geduld om welgeteld 10 minuten te poseren, maar meer ook niet. De jongste op de foto’s is 1,5 jaar, dat is al helemaal moeilijk. Hij heeft welgeteld een minuut de gitaar vastgehad en daarna was het voorbij”, vertelt Frey.

The Beatles Foto: Cindy Frey

Het is haar zoontje die de aanzet geeft voor het project. “Ik ben lang rockfotografe geweest, dus mijn interesse ligt daar natuurlijk wel. En ik zie ook graag kinderen. Het is een goede combinatie.”

“Ik had ook al wel eens iets gelijkaardig gedaan met kinderen en halloweenkostuums dat gaf iets engs maar ook iets schattig tegelijk. Dat werkte wel. Ik wilde nog iets doen maar niet hetzelfde. Het is mijn zoontje Jett die hier als zingend op The Ramones door het huis loopt en ik dacht, ik maak daar Johnny Cash van. Hij is trouwens echt fan van de muziek en zingt heel veel mee. Hij begrijpt de tekst niet maar dat maakt niet uit. Hier komt geen K3 of Bumba op.”

Aan andere modellen had Cindy alleszins geen gebrek. “Ik had dat eens laten vallen tijdens de campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen en via die weg waren er heel wat ouders die hun kind vrijwillig afgaven. Onder andere onze burgemeester Vincent Van Quickenborne, heeft zijn dochter uitgeleend. Maar ook de zoon van vlogger Hannes Coudenys doet mee, in een remake van Run DMC.”

Wie de beelden wil zien of kopen kan terecht op de foto-expo in muziekcentrum Track.