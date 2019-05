Liever op het water dan in de file: bedrijven kiezen volop voor binnenscheepvaart

Goederen de camion op zetten is nog altijd makkelijker en goedkoper, maar toch zoeken bedrijven steeds vaker een magazijn langs het water. De files op de weg beginnen steeds zwaarder door te wegen, waardoor het vrachttransport langs het water records breekt.

Meer dan 200 miljoen ton vracht werd in 2017 op een binnenschip gezet en zo langs het water naar zijn bestemming gevoerd. Dat was al een record, en uit de gedeeltelijke cijfers van vorig jaar (104,2 miljoen ton de eerste zes maanden) lijkt het erop dat die recordkoers zich nog doorzet.

“We voelen de interesse van bedrijven stijgen om zich langs het water te vestigen”, zegt Christophe Wuyts van vastgoedgroep Ceusters. “Ze willen voorbereid zijn op de toekomst.”

Want op dit moment is de binnenscheepvaart nog niet de “makkelijkste” oplossing, zegt Wuyts. “Het vraagt een extra investering voor bedrijven. Alles op een camion zetten is op dit moment nog makkelijker en goedkoper.”

Maar files en vertragingen op de weg kosten bedrijven natuurlijk ook geld. “En dat begint steeds meer door te wegen”, zegt Wuyts.

Is ons land wel uitgerust om goederen per schip te vervoeren? “België heeft een goed netwerk”, zegt Wuyts. “We hebben meer dan duizend kilometer bevaarbare waterwegen. Het is goedkoper, energiezuiniger en stipter dan het wegverkeer: een schip van 1.200 ton vervoert al snel evenveel als vijftig vrachtwagens. Maar je moet natuurlijk genoeg te vervoeren hebben: voor één container per week heb je weinig aan binnenvaart.”

Een goed voorbeeld is dat van het distributiecentrum van Nike in Laakdal, dat bijna uitsluitend via het water wordt bevoorraad. In totaal komt bijna 99 procent van de containers er langs het water binnen - wat neerkomt op zo’n 14.000 vrachtwagens per jaar minder op de weg.

Hoeveel rek zit er elders nog op? Volgens cijfers van waterwegbeheerder de Vlaamse Waterweg liggen er vandaag in Vlaanderen 534 bedrijventerreinen langs of vlakbij een waterweg, goed voor een totaal van 31.830 ha.

“Het potentieel is er zeker”, zegt Wuyts.

Toch is de groei niet spectaculair. Bijna tachtig procent van alle goederen die worden vervoerd in ons land, zitten nog altijd in een camion. Volgens een studie van het Planbureau zal dat aandeel maar lichtjes zakken tot 75 procent in 2040. Binnenvaart zit nu op 12,4 procent en zal stijgen tot amper 13 procent “bij ongewijzigd beleid”. “Het is aan de overheid om nog meer bedrijven te overtuigen van het nut en de waarde van de binnenvaart”, zegt Wuyts.