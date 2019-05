Zo veel kost een begrafenis “en nee, dat is niet te duur”

Begrafenissen kosten dan toch niet buitensporig veel geld. Dat blijkt uit een prijzenonderzoek van de FOD Economie. Dat kwam er op vraag van consumentenminister Kris Peeters (CD&V), nadat uit een doorlichting van de begrafenissector bleek dat de prijs van een begrafenis in tien jaar tijd met 35 procent de hoogte was ingegaan.

Uit het gevoerde prijzenonderzoek blijkt nu dat deze prijsstijgingen logisch te verklaren zijn en ook “vergelijkbaar zijn met die in Frankrijk en Nederland”, zo heeft Peeters aan het parlement laten weten. De logische verklaringen voor de prijsstijging zijn een toename van het aantal crematies (wat duurder is), de evolutie naar een begrafenis “all-in” en het feit dat begrafenisondernemers zelf hebben moeten investeren in uitvaartcentra, omdat veel ziekenhuizen hun mortuarium hebben gesloten.

Hetzelfde onderzoek wijst ook uit dat de marges in de sector stabiel bleven, of dat met andere woorden de winst van de begrafenisondernemers niet fel is toegenomen de voorbije jaren. Gemiddeld genomen kost een begrafenis in Vlaanderen tussen de 4.000 en de 5.000 euro.