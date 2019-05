Toeristen betalen in 2020 meer voor verblijf in Amsterdam

De prijs van een overnachting in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam zal de hoogte ingaan. Naast de klassieke toeristenbelasting van zeven procent, komt daar volgend jaar nog eens 3 euro per hotelnacht en 1 euro per kampeernacht bij. Wie een appartement of woning boekt via Airbnb moet rekening houden met tien procent toeristenbelasting. Dat blijkt uit de presentatie van de voorjaarsnota van de Nederlandse wethouder van Economische Zaken Udo Kock (D66).