Zes grote uitdagingen die Europa straks moet tackelen: welke richting moet de Unie uit?

Straks kiezen we met ons allen wie ons moet gaan vertegenwoordigen in Europa, een continent dat voor grote uitdagingen staat. De Europese Unie staat meer en meer onder druk en hoewel Belgen door de band wel vrij eurofiel zijn, is dat in veel landen allesbehalve het geval. Maar wat zijn nu die grote uitdagingen die Brussel straks moet tackelen en welke richting moet de Unie uit? Wij vroegen het aan Europakenners.