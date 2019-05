Matchpack Standard-Club Brugge. Dit zijn de verwachte opstellingen, geschorsten en geblesseerden

Donderdag om 20u30 kan de titelstrijd in een beslissende plooi komen te liggen. Club Brugge moet winnen op het veld van Standard om zijn kansen gaaf te houden.

Standard Standard Club Brugge Club Brugge Alexandre Boucaut.

Onderlinge matchen in reguliere competitie:

Speeldag 10 (7/10): Standard-Club Brugge 3-1 (37’ Carcela 1-0, 62’ Emond 2-0, 67’ Luyindama (own) 2-1, 79’ Marin 3-1) Speeldag 17 (2/12): Club Brugge-Standard 3-0 (7’ Denswil 1-0, 17’ Dennis 2-0, 36’ Amrabat 3-0) Speeldag 3 Play-off 1 (8/04): Club Brugge-Standard 4-0 (22’ Vanheusden (own) 1-0, 24’ Schrijvers 2-0, 39’ Dennis 3-0, 80’ Wesley 4-0)

Verwachte opstelling: Ochoa ; Cavanda, Kosanovic, Laifis, Miangue, Cimirot, Bastien, Marin, Lestienne, Oulare, Halilovic

Bank: Gillet, Goreux, Pocognoli, Fai, Sangare, Carcela, Balikwisha, Raskin, Mpoku, Emond

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Bokadi, Djenepo, Sa, Vanheusden

Dit zegt onze clubwatcher: Standard snakt naar het einde van het seizoen. De ploeg van Michel Preud’homme zit met 0 op 12 en moet tegen Club eigenlijk winnen, wil het nog derde worden. Anders lonkt een extra match tegen de winnaar van PO2. MPH kan dit seizoen geen beroep meer doen op Merveille Bokadi. Ook Moussa Djenepo is tegen Club afwezig door een kwetsuur aan de rug. Wel positief: Carcela, Fai, Mpoku en Emond keren terug in de kern. Of ze starten is een andere zaak. Feit is dat Standard defensief in de problemen zit. Door de afwezigheid van Bokadi resten enkel Kosanovic en Laifis als pure centrumverdedigers. Beiden zijn linksvoetig. Nooit ideaal.

Verwachte opstelling: Horvath: Mata, Mechele, Denswil: Dennis, Vormer, Vanaken, Rits, Diatta: Wesley, Schrijvers

Bank: Letica, Poulain, Decarli, Amrabat, Vossen, Openda, Nakamba, Danjuma

Geschorsten: niemand

Geblesseerden: Vlietinck, Mitrovic

Dit zegt onze clubwatcher: De opdracht voor Club Brugge is even simpel als moeilijk: winnen op Standard. Het lukte blauw-zwart al niet meer sinds januari 2017, al meer dan twee jaar dus. De omstandigheden zitten wel mee. Standard is volledig uit vorm en Club Brugge zit op een wolk na de zeges op Gent en tegen Genk. Als het nog een waterkansje op het kampioenschap wil behouden, weet het wat te doen. Terwijl moet het met meer dan één oog kijken wat er zich in het Astridpark afspeelt tussen Anderlecht en Genk.