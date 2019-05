’s Werelds meest raadselachtige tekst eindelijk ontcijferd: kruidenmengsels, ouderschap en sekstips

Zeshonderd jaar lang kon niemand er iets van maken. Er werd eerder al gedacht dat het een hoax, wartaal of zelfs het werk van aliens was. Maar werelds meest mysterieuze tekst, het wereldbekende Voynichmanuscript, blijkt wel degelijk iets zinnigs te bevatten.

Een manuscript uit de vijftiende of zestiende eeuw met meer dan 200 pagina’s doorspekt met tekeningen van planten, dieren, mineralen, astrologische figuren en mensen. Nooit kon iemand uitleggen wat er precies op het manuscript afgebeeld staat. Volgens velen ging het daarom om een hoax en moest er niet langer gezocht worden naar een oplossing. Maar nu is er toch een doorbraak.

Gerard Cheshire, een taalkundige van de universiteit van Bristol, had er slechts twee weken voor nodig om uit te dokteren dat het om een uitgestorven taal ging. Het proto-Romaans om precies te zijn. Volgens hem bevat het document verschillende plantaardige remedies, astrologische lezingen over seks, het vrouwelijke brein en ouderschap.

Foto: University of Bristol

Nonnen

De taalkundige ontdekte dat het manuscript werd samengesteld door Dominicaanse nonnen, die het als referentie naar Maria van Castilië gebruikten. Er zijn ook verschillende afbeeldingen van koningin Maria (1401-1458) en haar hofhouding die aan het baden zijn. De afbeeldingen geven weer hoe belangrijk die badcultuur was. Cheshire vond ook een gedetailleerde kaart die hem hielp de precieze origine van het manuscript te ontcijferen. Die kaart toont een reddingsmissie, geleid door de koningin van Aragon, om de slachtoffers van een vulkanische uitbarsting aan de westkust van Italië te helpen.

Proto-Romaans

Foto: World History Archive/Ann Rona

Volgens Cheshire is het manuscript een van de belangrijke ontwikkelingen in de Romaanse linguïstiek. Het is geschreven in proto-Romaans, een voorloper van de huidige Romaanse talen zoals Portugees, Frans, Spaans, Italiaans en Roemeens. De taal werd gebruikt tijdens de middeleeuwen, maar werd zelden neergeschreven omdat de meeste documenten in het Latijn waren.

Nu er een vertaling gevonden is, kan de rest van het manuscript vertaald worden. Al zal dat wel nog enige tijd duren, aangezien er zo’n 200 pagina’s zijn.

Enkele jaren geleden spraken twee natuurkundigen zich ook al uit over het manuscript. Volgens hen ging het om een vorm van Oud-Mexicaans. Zij beschreven de gelijkenissen tussen verschillende planten die in het manuscript te vinden waren en planten die eerder al beschreven werden. Maar niet iedereen geloofde die theorie.

Foto: World History Archive/Ann Rona