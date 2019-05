Politie arresteert gewapende man in centrum Antwerpen

De Antwerpse politie heeft woensdagavond op gespierde wijze een gewapende man gearresteerd. Iemand had de politie op de hoogte gebracht dat hij bedreigd werd door een man met een mes. De agenten gingen er achteraan, met getrokken wapen. “Omdat de man gewapend was moesten we alle voorzorgen in acht nemen om onszelf en omstaanders te vrijwaren, mocht hij uithalen”, klinkt het bij de politie. Uiteindelijk slaagden de agenten erin om de kerel te overmeesteren. Het mes had hij weggesmeten maar dat werd even verderop teruggevonden, in een plastieken zakje gestopt en meegenomen door de agenten. Het is niet duidelijk wat de kerel van plan was.