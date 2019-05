Hartverscheurend: hond vastgeketend aan hek doet wanhopige poging om baasje te volgen

Een Amerikaanse vrouw wilde niet wachten tot een dierenasiel de deuren opende en ketende haar ongewenste hond gewoon vast aan de poort. Het wanhopige dier deed nog een poging om zichzelf te bevrijden en zijn baasje te achtervolgen, maar ze stapte in en reed weg. De vrouw keerde later nog even terug om te zeggen dat de hond “agressief was geweest” en ze hem niet meer moest hebben. “Het komt te vaak voor dat mensen hun honden gewoon achterlaten in de buurt van het asiel”, aldus de politie. “Ze zijn dan ten einde raad.”

De achtergelaten hond verblijft momenteel in het asiel, waar wordt onderzocht of er een gouden mandje voor hem kan worden gevonden. De politie is er voorlopig nog niet uit of ze klacht indient tegen de vrouw voor dierenmishandeling. “We keuren het alvast niet goed dat dieren worden vastgeketend aan een hek”, klinkt het.

